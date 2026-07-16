New Poll Shows American Voters Overwhelmingly Reject Communism, Dealing A Blow To DSA The Democratic Socialists of America are intensifying their consolidation of power within the Democratic Party, winning low-turnout local elections as establishment Democrats struggle to contain the spread of socialism and Marxism within their DEI kingdom.
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