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Zero Hedge

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New Poll Shows American Voters Overwhelmingly Reject Communism, Dealing A Blow To DSA

New Poll Shows American Voters Overwhelmingly Reject Communism, Dealing A Blow To DSA

New Poll Shows American Voters Overwhelmingly Reject Communism, Dealing A Blow To DSA The Democratic Socialists of America are intensifying their consolidation of power within the Democratic Party, winning low-turnout local elections as establishment Democrats struggle to contain the spread of socialism and Marxism within their DEI kingdom.

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