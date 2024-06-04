Социаль яклау министры 2024 елда пособиеләр билгеләүгә кагылышлы яңалыкларны аңлатты https://tatar-inform.
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Социаль яклау министры 2024 елда пособиеләр билгеләүгә кагылышлы яңалыкларны аңлатты https://tatar-inform.