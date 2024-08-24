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Армен Гаспарян: Перед Зеленским стоит задача превратить всю страну в камикадзе

Армен Гаспарян: Перед Зеленским стоит задача превратить всю страну в камикадзе

Я с самого начала говорил, что рейд в Курскую область — это вовсе не то, о чем разглагольствовал офис Зеленского.

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Комментарии
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владимир рябченко
УА превращается недофюрером в Дикое поле... без людей
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13 час.
М
Мария
Он, наркошибздик, зачищает территорию от украинцев, под Израиль. Иначе просто невозможно объяснить, зачем он отправляет кастрюль на верный убой тысячами.
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6 час.
Л
Людмила
Точно, жаба зеленая зачищает под евреев, посмотрите кто там последнее время у власти стоял...плюс Израиль долбят и долбят, где то кантоваться надо будет...столько хохлов положить в землю, это умудриться надо.
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2 мин.

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