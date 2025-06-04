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Клишас ответил на предложение Миронова отменить мораторий на смертную казнь

Клишас ответил на предложение Миронова отменить мораторий на смертную казнь

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение депутата Госдумы Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь, напомнил, что президент России является гарантом Конституции.

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Комментарии
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Eduard
Сколько можно просить? Надоели балтавней своей о невозможностиЗато чучмеков кормить возможно,словно у своих проблем нет!
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22 час.
Алексей Тан
Клишас ответил на предложение Миронова отменить мораторий на смертную казнь.....=========== Клишас, родился в ЕВРЕЙСКОЙ семье в Свердловске (ныне Екатеринбург).... УЖЕ обо многом говорит... ТО что евреи, за мораторий на смертную казнь, ТАК ЭТО лазейка для НИХ... на войне их нет!!... и как говорил Солженицын, лучше сидеть в тюрьме... чем в земле быть!... из тюрьмы выйдешь... из земли никогда.
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21 час.
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