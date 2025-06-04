Алексей Тан

Клишас ответил на предложение Миронова отменить мораторий на смертную казнь.....=========== Клишас, родился в ЕВРЕЙСКОЙ семье в Свердловске (ныне Екатеринбург).... УЖЕ обо многом говорит... ТО что евреи, за мораторий на смертную казнь, ТАК ЭТО лазейка для НИХ... на войне их нет!!... и как говорил Солженицын, лучше сидеть в тюрьме... чем в земле быть!... из тюрьмы выйдешь... из земли никогда.