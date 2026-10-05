Наталья Фатеева: пенсия 36 тысяч и признание, что без доплат «была бы катастрофа»

Народную артистку Наталью Фатееву когда-то знала вся страна: после «Трех плюс двух» ее узнавали на улицах, а роли в «Джентльменах удачи» и «Месте встречи изменить нельзя» сделали ее одной из самых востребованных актрис советского кино.