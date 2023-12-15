Певицу Леди Гагу обвиняют в пластике лица

Леди Гагу заподозрили в пластике лица На неё обратили внимание на премьере фильма «Маэстро». Фото: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Не так давно певица Леди Гага вышла на ковровую дорожку с видимыми изменениями в лице.