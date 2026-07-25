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Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии

Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии

@ Alex Brandon/AP/TASS Tекст: Валерия Городецкая Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан во время ежегодного выступления обратился к роману Николая Чернышевского «Что делать?», рассуждая о политическом климате в своей стране.

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