Экс-супруга Сергея Ястржембского сыграла свадьбу с итальянским миллионером

Киносценаристка Анастасия Ястржембская сыграла свадьбу с миллионером из Италии по имени Марко. Об этом рассказала в своем Telegram-канале светская обозревательница Божена Рынска, присутствовавшая на церемонии.
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