Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине. Военный обозреватель британской газеты Guardian Дэн Саббаг по случаю Дня (так называемой) независимости Украины расписал пять сценариев возможного развития событий в этой стране.
Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине. Военный обозреватель британской газеты Guardian Дэн Саббаг по случаю Дня (так называемой) независимости Украины расписал пять сценариев возможного развития событий в этой стране.
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