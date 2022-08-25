Daily Moscow

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Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине

Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине

Guardian подготовила пять прогнозов развития ситуации на Украине. Военный обозреватель британской газеты Guardian Дэн Саббаг по случаю Дня (так называемой) независимости Украины расписал пять сценариев возможного развития событий в этой стране.

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