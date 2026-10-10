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Журнал «Профиль»

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Власти направят 3 млрд руб. на развитие туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области

В регионах продолжат строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты на курортах "Лагонаки", "Волшебный Байкал" и "Завидово".

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