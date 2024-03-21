Вареная колбаса из кружки. Обходимся без формовки: ставим кружку в кастрюлю на 40 минут и колбаса готова

Приготовление домашней колбасы считается сложной затеей, но процесса формовки можно легко избежать. Все, что нам потребуется, пара кружек, в которых мы будем формовать и варить колбасу, плюс кастрюля с кипятком для водяной бани.
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