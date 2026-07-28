Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной Во Дворце культуры Нурлата состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели промежуточные итоги реализации народной программы, обсудили результаты социально-экономического развития района за последние пять лет и обозначили дальнейшие задачи.