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Татар-информ

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Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»

Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной Во Дворце культуры Нурлата состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели промежуточные итоги реализации народной программы, обсудили результаты социально-экономического развития района за последние пять лет и обозначили дальнейшие задачи.

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