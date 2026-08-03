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ТАСС

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Расчеты БПЛА "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении

Расчеты БПЛА "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотных систем мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с живой силой на ореховском направлении в Запорожской области.

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