Белый дом: конфликт на Украине отличается от того, что происходит в Израиле

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что вооруженный конфликт, происходящий на территории Украины, сильно отличается от того, какая ситуация складывается вокруг Израиля.
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