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Белый дом: конфликт на Украине отличается от того, что происходит в Израиле

Белый дом: конфликт на Украине отличается от того, что происходит в Израиле

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что вооруженный конфликт, происходящий на территории Украины, сильно отличается от того, какая ситуация складывается вокруг Израиля.

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Комментарии
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Стефания Новак
Конечно отличие есть. Израиль убивает детей и женщин мирных - это для америки норма!!! Россия защищает Донбасс от бомбежек Украины , которые 10 лет убивают тоже мирных жителей. России уничтожает военную инфраструктуру, где производится оружие , которое наносится уже на Россию.
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