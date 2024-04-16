Белый дом: конфликт на Украине отличается от того, что происходит в Израиле

Стефания Новак

Конечно отличие есть. Израиль убивает детей и женщин мирных - это для америки норма!!! Россия защищает Донбасс от бомбежек Украины , которые 10 лет убивают тоже мирных жителей. России уничтожает военную инфраструктуру, где производится оружие , которое наносится уже на Россию.