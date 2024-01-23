Климатологи изучают феномен "ледяных землетрясений"

В окрестностях Чикаго ощущалось явление, вызванное морозной погодой, известное как ледотрясение, которое характеризуется громкими шумами, а иногда и толчками, похожими на небольшие землетрясения, сообщает CNN.
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