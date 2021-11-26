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Около 7-8 млн россиян рискуют не попасть за границу из-за долгов – коллекторы

Около 8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

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