Программам максимум: уязвимости российских приложений сократились почти на треть

Уязвимости российских приложений сократились почти на треть, рассказали участники рынка. Сейчас 56% программных продуктов содержат незащищенность высокой и наивысшей степени критичности (годом ранее их было 83%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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