Зеленский нагрубил спикеру Джонсону за требование уволить посла Украины в США

Председатель палаты представителей США Джонсон выступил с призывом снять посла Украины в США Оксану Маркарову с должности, обвиняя ее в организации поездки главы киевского режима Зеленского на военный завод в Пенсильвании.
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