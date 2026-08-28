Визит главы ЦРУ в Москву, помощь Зеленского Армении и последствия пиратской схемы Трампа - Стариков

Писатель, публицист Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах развития цифрового рубля, визите главы ЦРУ в Москву и о пиратской инициативе Трампа в Ормузском проливе:00:23 – Смысл цифрового рубля для граждан России;02:43 – Зачем Рэтклифф прилетал в Москву?06:04 – Последствия атак ВСУ на логистические центры;11:18 – Чем Зеленский поможет Еревану на пути в ЕС;16:37 – Объявление США экономической операции и система призовых судов.