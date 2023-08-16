Певица поплатилась за поддержку ВСУ и русофобские высказывания.Лайма Вайкуле оказалась в "чёрном списке" российских радиостанций.
Песни Лаймы Вайкуле перестанут звучать на радиостанциях в России
Комментарии
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ТГ
Татьяна Григорьева
Давно пора ей язык прищемить, она перестала понимать Зачем он ей?
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8 час.
СМ
Сергей Медведев
Давно пора было прекратить трансляции песен в исполнении этой заморской особы,льющей ушаты помоев на Россию!Давно пора было объявить эту особу персоной нон-грата на просторах России!Сейчас 21 век,время компьютеров.И любой документ можно сделать недействительным по решению суда.Было бы желанье!
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2 час.
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