Песни Лаймы Вайкуле перестанут звучать на радиостанциях в России

Давно пора ей язык прищемить, она перестала понимать Зачем он ей?

СМ

Сергей Медведев

Давно пора было прекратить трансляции песен в исполнении этой заморской особы,льющей ушаты помоев на Россию!Давно пора было объявить эту особу персоной нон-грата на просторах России!Сейчас 21 век,время компьютеров.И любой документ можно сделать недействительным по решению суда.Было бы желанье!