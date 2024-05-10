На ярмарку в Ноябрьск привезли сыры, сладости и другие продукты

В Ноябрьске продолжает работу ярмарка «Весенний калейдоскоп». С 8 мая ноябряне и гости города могут прийти за покупками на площадь «Южные ворота Ямала» с 11:00 до 18:00, сообщило сообщество «Туристический гид по Ноябрьску» во «ВКонтакте».