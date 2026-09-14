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Царьград

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Студентка из Боготы скончалась во время полумарафона в Колумбии

Студентка из Боготы скончалась во время полумарафона в Колумбии

20-летняя Хулиана Сауда из Боготы скончалась после полумарафона в Медельине 6 сентября. Девушка потеряла сознание, и её сердце останавливалось трижды.

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