АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН: ЭТО НАША АРКТИКА

Русская цивилизация формировалась там, где средняя температура за весь январь ниже точки замерзания воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Протест НАТО комментирует Маргарита Симоньян: ракетоносец ВКС РФ на расстоянии прямого удара от штаб-квартиры альянса. ПВО НАТО отключена
- Ядерный "Арктур" станет кошмаром для Запада: Россия готовит чёрное цунами в ответ за "Северные потоки"
- СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧЕГО КИЕВ ТАК БОЯЛСЯ: МАНЕВР ВС РФ ВЫЗВАЛ ПАНИКУ НА ФРОНТЕ
Свежие комментарии