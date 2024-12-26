Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку Энтузиа...

Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по ВедьмакуЭнтузиаст показал видео, о том как мог бы выглядеть сериал или фильм “The Witcher 3: Wild Hunt” снятый в стиле 1980-ых, с помощью нейросети Sora от OpenAI.
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