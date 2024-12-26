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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку Энтузиа...

Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку Энтузиа...

Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по ВедьмакуЭнтузиаст показал видео, о том как мог бы выглядеть сериал или фильм “The Witcher 3: Wild Hunt” снятый в стиле 1980-ых, с помощью нейросети Sora от OpenAI.

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