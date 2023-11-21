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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

 Более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре годаВ своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года.

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