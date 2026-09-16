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«Это вы напали на Россию». Евродепутат из Словакии обвинил Каллас в разжигании войны

«Это вы напали на Россию». Евродепутат из Словакии обвинил Каллас в разжигании войны

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха, занимающий пост зампреда партии «Направление — социальная демократия», входящей в правящую коалицию республики, выступил с резкой критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас.

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