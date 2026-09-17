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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о сборной России: «За 4 года команду не создали, по 50 игроков вызываете, каждый раз новые фамилии. Это дурилово»

Евгений Ловчев выразил недоумение по поводу формирования сборной России. «Я как-то спросил в эфире у Коли , Николая Николаевича Писарева: «Вы по 50 игроков каждый раз вызываете.

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