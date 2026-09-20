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Москалькова указала на желание жителей новых регионов сохранить свою культуру

Москалькова указала на желание жителей новых регионов сохранить свою культуру

Александр Река/ТАСС Жители новых российских регионов стремятся сохранить историческую память и культуру, что мотивировало их участвовать в первых для них выборах депутатов Госдумы.

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