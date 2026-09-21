Мадьяр опроверг строительство в Венгрии складов нефтепродуктов для Украины

Венгерские власти категорически отвергают идею строительства на территории страны хранилища нефтепродуктов для нужд Украины.
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