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Политика как она есть

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WSJ: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки избирателей в США

WSJ: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки избирателей в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис с небольшим отрывом — 47% против 45%.

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