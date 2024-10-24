WSJ: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки избирателей в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис с небольшим отрывом — 47% против 45%.
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