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Мировое обозрение

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«Если сложатся условия»: Трамп готов встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

«Если сложатся условия»: Трамп готов встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что готов к личному контакту с иранской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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