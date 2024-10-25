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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут представить свои работы на Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

Нижегородцы могут представить свои работы на Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

Стартовала заявочная кампания Международного конкурса молодых художников «Картина мира». Его миссия — поддержка художников в возрасте от 18 до 35 лет, привлечение их к созданию произведений на социально значимые темы, а также поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.

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