Нижегородцы могут представить свои работы на Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

Стартовала заявочная кампания Международного конкурса молодых художников «Картина мира». Его миссия — поддержка художников в возрасте от 18 до 35 лет, привлечение их к созданию произведений на социально значимые темы, а также поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.
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