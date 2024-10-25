Нижегородцы могут представить свои работы на Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

Стартовала заявочная кампания Международного конкурса молодых художников «Картина мира». Его миссия — поддержка художников в возрасте от 18 до 35 лет, привлечение их к созданию произведений на социально значимые темы, а также поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.