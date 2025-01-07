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Подразделение 'Север' одержало победу над ВСУ в Курской области

Подразделение 'Север' одержало победу над ВСУ в Курской области

Подразделение "Север" в Курской области успешно отразило атаки Вооружённых Сил Украины. Бои прошли в окрестностях населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткино, Лебедевка, Никольское, Суджа и Черкасское Поречное, где русские воины продемонстрировали мастерство и отвагу.

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