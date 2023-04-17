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Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости

Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости

1. «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде в главном матче 23-го тура Мир РПЛ – 0:0. Арбитр Сергей Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР, потому что фол был до штрафной.

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