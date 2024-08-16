В Молдове участились случаи заболевания детей пневмонией

В этом году среди детей зарегистрировано больше всего случаев пневмонии за последние пять лет. Если раньше летом в больницу поступало несколько детей с такой патологией, то сейчас их число увеличилось на 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии