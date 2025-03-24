Великобритания усиливает давление на соцсети: новые правила и миллиардные штрафы

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. В Великобритании начали действовать новые законы, направленные на борьбу с незаконным контентом в интернете, включая мошенничество, пропаганду терроризма и материалы с сексуальным насилием над детьми.
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