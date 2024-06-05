Когда ждать «разумные цены» на жилье в России. Обзор Банки.ру

Льготная ипотека на новостройки — «ошибочная программа, которая простимулировала значительное увеличение роста стоимости жилья», заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
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