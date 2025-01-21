Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым для Украины и других стран на 90 дней приостановят оказание помощи с целью определения их соответствия целям его политики, сообщает Los Angeles Times.
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