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Бизнес журнал. Урал

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Отца иноагента Волкова подозревают в финансировании экстремизма

Отца иноагента Волкова подозревают в финансировании экстремизма

В Екатеринбурге задержали отца иноагента и экс-депутата городской думы Леонида Волкова. К Михаилу Волкову утром нагрянули силовики, в его квартире проходят обыскиВ Екатеринбурге задержали отца иноагента и экс-депутата городской думы Леонида Волкова.

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