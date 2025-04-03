Отца иноагента Волкова подозревают в финансировании экстремизма

В Екатеринбурге задержали отца иноагента и экс-депутата городской думы Леонида Волкова. К Михаилу Волкову утром нагрянули силовики, в его квартире проходят обыскиВ Екатеринбурге задержали отца иноагента и экс-депутата городской думы Леонида Волкова.
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