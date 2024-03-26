Ночной храп может указывать на опухоль в носоглотке, — врач Ирэн ОрлонскаяХрап возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна, что мешает свободному прохождению воздуха и вызывает вибрацию тканей гортани, производя характерный звук.