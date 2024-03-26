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Ночной храп может указывать на опухоль в носоглотке, — врач

Ночной храп может указывать на опухоль в носоглотке, — врач

Ночной храп может указывать на опухоль в носоглотке, — врач Ирэн ОрлонскаяХрап возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна, что мешает свободному прохождению воздуха и вызывает вибрацию тканей гортани, производя характерный звук.

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