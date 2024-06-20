«Хезболла» пригрозила, что Кипр тоже пострадает в случае войны Ливана и Израиля

лина любимцева

Израиль уже затерроризировал Ливан. До Второй мировой войны Ливан считался ближневосточной Швейцарией, но как только рядом появился так называемый Израиль - ВСЕ!! Ливан превратился в убежище для палестинцев, которых массово убивали так называемые израильтяне и которые были вынуждены мигрировать из Палестины из-за угрозы гибели. Израильтяне безжалостно убивали детей, женщин, стариков, мужчин... Целыми поселениями, семьями. И это все было на фоне визгов "про холокост"... А САМИ ЧТО ВЫТВОРЯЛИ?!!... . И НИКТО даже слова не вымолвил в защиту палестинцев. Фашиствующий Израиль всех тогда устраивал?!! И сейчас они возомнил себя, что им все дозволено и они должны оставаться безнаказанными.