Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла предупредил, что Кипр может пострадать тоже, если Израиль и Ливан вступят в вооружённый конфликт.
«Хезболла» пригрозила, что Кипр тоже пострадает в случае войны Ливана и Израиля
Комментарии
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лина любимцева
Израиль уже затерроризировал Ливан. До Второй мировой войны Ливан считался ближневосточной Швейцарией, но как только рядом появился так называемый Израиль - ВСЕ!! Ливан превратился в убежище для палестинцев, которых массово убивали так называемые израильтяне и которые были вынуждены мигрировать из Палестины из-за угрозы гибели. Израильтяне безжалостно убивали детей, женщин, стариков, мужчин... Целыми поселениями, семьями. И это все было на фоне визгов "про холокост"... А САМИ ЧТО ВЫТВОРЯЛИ?!!... . И НИКТО даже слова не вымолвил в защиту палестинцев. Фашиствующий Израиль всех тогда устраивал?!! И сейчас они возомнил себя, что им все дозволено и они должны оставаться безнаказанными.
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16 час.
лл
лина любимцева
И сейчас израильские жЫды решили физически уничтожить всех палестинцев, которые сейчас проживают на территории Ливана. Чтобы от палестинцев и духу не осталось!!! ПОРА жЫдов СНОВА РАЗГОНЯТЬ!!!
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16 час.
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