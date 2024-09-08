Меню к столу переговоров. Как кулинария влияла на мировую политику?

Не секрет, что основной целью дипломатии является защита и «проталкивание» собственных интересов. Соответственно, очень важно бывает произвести на своих партнёров нужное впечатление – когда подольститься, а когда и как следует надавить.
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