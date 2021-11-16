Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велосипеда. Он будет руководить сборной Нидерландов в матче с Норвегией, сидя в кресле-каталке

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сломал бедренную кость после инцидента с велосипедом – он упал, когда слезал с него, чтобы поставить на парковку.

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