FT: посол США на Украине уволится из-за давления со стороны команды Трамп

По данным издания Financial Times, посол США на Украине Бриджит Бринк намерена покинуть свой пост.Причиной её ухода, как утверждают источники, стало усиление давления со стороны окружения бывшего президента Дональда Трампа.
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