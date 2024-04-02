Новый обман дворца: видео с признанием Кейт Миддлтон оказалось фальшивкой

Страсти вокруг загадочного поведения принцессы снова накалились. Эксперты подвергли подлинность видео Кейт Миддлтон серьезному сомнению LEGION-MEDIAНедолгой оказалась радость фанатов, наконец увидевших Кейт Миддлтон в недавно опубликованном видео, где принцесса на камеру рассказывает о своем диагнозе.
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