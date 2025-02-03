Ученые NOAA обнаружили загадочные отверстия на дне Атлантического океана

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило об обнаружении ряда необычных отверстий на дне Атлантического океана, неподалеку от Азорских островов, на глубине 2,5 тысячи метров.
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