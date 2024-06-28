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Сотрудники МЧС вытащили людей из автобуса после ДТП возле Кемерова

Сотрудники МЧС вытащили людей из автобуса после ДТП возле Кемерова

Сотрудники МЧС помогли участникам аварии в Топкинском округе.В главном управлении МЧС Кузбасса сообщили, что на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение рейсового автобуса и большегрузного автомобиля.

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