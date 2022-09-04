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На СКШУ «Восток-2022» правопорядок и безопасность обеспечивают подразделения военной полиции ВВО

На СКШУ «Восток-2022» правопорядок и безопасность обеспечивают подразделения военной полиции ВВО

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае военными полицейскими отработаны задачи по блокированию и задержанию условных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию полигона на угнанном военном автомобиле.

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