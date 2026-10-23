Дарья Лукьянова От пещерных часовен до горных крепостей: самые прекрасные монастыри Армении. Татевский монастырь.
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