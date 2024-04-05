Украинские военные ежедневно теряют контроль над позициями и укреплениями на авдеевском направлении, при этом Вооруженные Силы Украины не планировали отступать из Авдеевки и не подготовили запасных линий обороны - им приходится отступать в открытое поле.
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